por vx2war » 08 Octubre 2023, 16:34

La FIA impone un máximo de 18 vueltas por cada neumático nuevo en carreraTras las pruebas de Pirelli en Libres 1, clasificación y Sprint se ha optado por limitar el número de giros de cada compuesto18 vueltas para cada compuesto de gomas nuevo que utilicen los pilotos durante la carrera del Gran Premio de Qatar. De esta forma, tendremos, al menos, tres paradas de cada piloto. Después de la dificultad que tuvieron muchos para controlar la degradación de los neumáticos blandos en la carrera Sprint, la FIA ha elegido por la opción más segura para los pilotos. Si alguien excede el límite, será descalificado.Como hemos mencionado anteriormente, todos los equipos que optaron ayer por un juego de neumático blando tuvieron serias dificultades para terminar la prueba. Leclerc, Sainz, Alonso... Todos vieron como la degradación de sus gomas era mayor de la esperada y los monoplazas con neumático medio aprovecharon la ventaja para escalar posiciones.Decidimos salvar los neumáticos medios y salir hoy con blandosFernando Alonso, antes de conocer esta decisión"La carrera importante es la de mañana. Como no sabemos qué habrá que hacer, había que tirar una carrera a la basura y escogimos la de hoy. Decidimos salvar los neumáticos medios y salir hoy con blandos", explicaba Alonso tras la carrera Sprint. Con esta nueva modificación el haber salvado un juego de gomas sigue siendo importante, pero no tan relevante como podía suponerse ayer. Con un número de vueltas estipulado, la variedad de estrategia no es tan impredecible, pero tanto paso por boxes puede suponer un gran número de errores.Decisión que se fraguó en los Libres 1Durante la primera y única sesión de entrenamientos Libres, la FIA ya advirtió daños en los neumáticos de algunos de los pilotos. Tanto que crearon la 'sesión de familiarización' para que los pilotos rodaran durante 10 minutos como prueba.Además, se implantaron más medidas como la revisión de los límites de pista en las curvas 12 y 13, para evitar que los coches pasen por los pianos de forma piramidal que parecen ser la causa de la vibración que origina la separación en la estructura de los neumáticos Pirelli y la posible pérdida de aire, que podría provocar un pinchazo de los compuestos.En la sesión de Libres, como es habitual, analizamos un gran número de neumáticos y encontramos un grieta en el lateral del neumático que no se aprecia con los ojos, pero si con el microscopioMario Isola, responsable de Pirelli"En la sesión de Libres, como es habitual, analizamos un gran número de neumáticos y encontramos un grieta en el lateral del neumático que no se aprecia con los ojos, pero si con el microscopio. No tuvimos más remedio que comunicarselo a la FIA", explicaba Mario Isola en los micrófonos de DAZN."Estos problemas se deben al impacto con los pianos, por eso la FIA ha implementado medidas adicionales como es de pista. Si mañana tenemos el mismo problema, limitaremos el número de vueltas de los neumáticos". Esa ha sido la decisión final que se ha tomado para la carrera. Un nuevo horizonte desconocido se abre en Qatar para todos los pilotos.Comunicado oficial de la FIAComo consecuencia, ha sido decidido por la FIA y Pirelli y, después de consultar con los equipos por motivos de seguridad, se implementarán las siguientes medidas para el Gran Premio de Qatar de hoy:Se impondrá un límite obligatorio de 18 vueltas de vida útil total del neumático por juego.Se tendrá en cuenta la vida útil de los neumáticos ya usados.La FIA y Pirelli comunicarán a los equipos las vueltas disponibles restantes para cada juego de neumáticos usados a su disposición para la carrera y los criterios utilizados para calcular ese número.No hay un mandato directo para al menos tres paradas en boxes de cambio de neumáticos durante la carrera, sin embargo, esto será una consecuencia de las pautas anteriores en caso de que la carrera recorra toda su distancia de carrera.Cualquier coche que se considere que ha excedido el límite de la vuelta de la vida útil de los neumáticos será reportado a los Stewards como en una condición insegura.Esta información se comunicará formalmente a los equipos en las notas de los directores de la carrera y se emitirán más actualizaciones según sea necesario.