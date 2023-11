por GTO » 15 Octubre 2023, 14:10

La FIA evitará más carreras 'infernales'Ante el durísimo GP de Qatar, con episodios de desmayos y deshidratación sufridos por varios pilotos, la FIA ha decidido tomar medidas"Se investigarán modificaciones para un flujo de aire más eficiente en el 'cockpit' y cambios en el calendario para alinearlo con condiciones climáticas aceptables", apuntanLa FIA se ha comprometido a estudiar lo ocurrido en el pasado GP de Qatar y a tomar medidas para que se repita. Los pilotos tuvieron que competir en condiciones extremas por el calor y la humedad y muchos de ellos sufrieron desmayos al bajarse de sus monoplazas, con algunos episodios de deshidratación. Además de las condiciones meteorológicas, previsibles en octubre en Doha, la decisión de imponer un máximo de 18 vueltas por stint debido a los problemas de excesivo desgaste de los neumáticos, obligó a todos a ir, como mínimo, a tres paradas y los pilotos tuvieron que ir al límite durante toda la carrera.Entre los que más sufrieron, Logan Sargeant no pudo aguantar más de 41 vueltas de las 57 previstas y abandonó desfondado. Esteban Ocon vomitó dentro del casco durante las primeras vueltas y Lance Stroll cruzó la meta dando cabezazos, con visión borrosa y al bajar del coche se dirigió tambaleándose a la ambulancia. Lando Norris reveló que en el centro médico hubo varios desfallecimientos.En este contexto, la FIA ha dejado claro que toma nota y que llevará a cabo un exhaustivo análisis de la situación para no volver a poner a los pilotos en riesgo por condiciones externas y ajenas a la carrera.En su comunicado, la FIA asegura que "observamos con preocupación que tanto la temperatura como la humedad extremas en el Gran Premio de Qatar de Fórmula 1 tuvieron un impacto en el bienestar de los pilotos. Aunque sean atletas de élite, no se debe esperar que compitan en condiciones que puedan poner en peligro su salud o seguridad. El funcionamiento seguro de los coches es, en todo momento, responsabilidad de los competidores, pero, al igual que con otros asuntos relacionados con la seguridad, como la infraestructura del circuito y los requisitos de seguridad de los coches, la FIA tomará todas las medidas razonables para establecer y comunicar parámetros aceptables en los que se realizan las competiciones"."Por ello, la FIA ha iniciado un análisis de la situación en Qatar para ofrecer recomendaciones para futuras situaciones de condiciones climáticas extremas. Cabe señalar que, si bien la edición del Gran Premio de Qatar del próximo año está programada para finales de año, cuando se espera que las temperaturas sean más bajas, la FIA prefiere tomar medidas ahora para evitar que se repita este escenario"."En la próxima reunión de la comisión médica en París se discutirán varias medidas. Las medidas pueden incluir orientación para los competidores, investigación sobre modificaciones para un flujo de aire más eficiente en el 'cockpit' y recomendaciones de cambios en el calendario para alinearlo con condiciones climáticas aceptables, entre otras. Se examinarán las investigaciones de otras categorías, como las pruebas de cross-country en climas extremos, para determinar posibles aplicaciones en pruebas de circuito. El compromiso de la FIA de cooperar más estrechamente entre los departamentos técnicos, médicos y de seguridad bajo el liderazgo del presidente de la FIA facilitará este proceso".