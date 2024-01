por KoKiNa » 29 Diciembre 2023, 12:34

Las opciones para ver la Fórmula 1 en España crecen: Movistar y DAZN llegan a un acuerdoLa Fórmula 1 seguirá contando con sus dos servicios de retransmisión, DAZN y Movistar, para el próximo año tras el refuerzo de su alianza para el siguiente año.Una de las grandes incógnitas que existen para la Fórmula 1 durante el próximo año son sus retransmisiones. Y es que sabemos que DAZN se hizo con los derechos en exclusiva para emitir la categoría los próximos tres años, hasta 2026, por lo que habrá cambios.En las últimas temporadas, desde 2021, los derechos habían sido de Movistar, aunque mediante un acuerdo estratégico también se había podido estar viendo en DAZN. Esto ahora cambia, y había dudas sobre qué pasaría con el servicio de telefonía móvil.La Fórmula 1 se seguirá viendo en MovistarSi tienes contratado Movistar, estás de enhorabuena. Ambas compañías han vuelto a llegar a un acuerdo, por lo que la F1 seguirá contando con las dos opciones para verse que se han tenido estos últimos dos años. "Movistar Plus+ y DAZN España renuevan su alianza y refuerzan la oferta deportiva para sus clientes", comunicaba la marca de telefonía mediante su cuenta en X."La oferta de contenidos de DAZN: Formula 1, Premier League o Liga F seguirá siendo accesible para los clientes de miMovistar a través de la app y los canales de DAZN", confirmando que no solo se podrá ver la Fórmula 1, sino también los demás deportes con los que cuenta DAZN.Aún con esto, siguen habiendo algunas incógnitas por resolver que podremos ir conociendo en los próximos meses. Desde los narradores, que aún no hay confirmación sobre ello, hasta los diferentes formatos de retransmisión o programas específicos para DAZN.