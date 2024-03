por Pato Sentado » 26 Febrero 2024, 13:31

Los tests son lo que son, pruebas, y los fans y medios tenemos la tendencia a sacar lecturas de donde no las hay. Y mas los medios que tienen que sacar clickbaits y titulares. Aqui hay que mirar mas los analisis de Georgio Piola en es.motorsport.com o de Fabrega o BSport en Youtube. Los titulares de F1 en medios futboleros mejor ni gastar el tiempo en hacer click.

Esta claro que Red Bull lo ha vuelto a hacer, pero detras de ellos va a haber bastante pelea.

Hay equipos, habitualmente de los de detras, que intentan "salir en la foto" haciendo una supervuelta con poco combustible y el neumatico mas blando disponible, pero lo importante es la tanda larga con neumatico duro.

En los coches se ha cumplido mi prediccion de que todos los coches 2024 iban a ser muy parecidos al Red Bull 2023... menos el Red Bull.

Ferrari parece haber encontrado un camino propio, McLaren va a estar ahi desde el principio, de Merche no se que esperar y Aston Martin tambien va a estar ahi, estos ultimos da la sensacion de que no han ido a por tiempos. Que pena que solo tengan un piloto.