por GTO » 05 Mayo 2024, 18:04

Lewis provocó dos abandonos en MiamiLa brutal rajada de Fernando Alonso contra la FIA: "¿Hamilton? No decidirán nada, no es español"Optimismo temerario de Lewis Hamilton en la salida del sprint de Miami. El inglés, que se olvidó que al lado del acelerador existe el pedal de freno, fue con todo en una acción que acabó con dos abandonos. Sin sanción.EN BREVEEl tremendo cabreo por radio de Fernando Alonso con Lewis Hamilton en Miami: "¡Ha llegado como un toro!"Jorge Bautista04 may 2024 | 19:21Fernando Alonso se lo ha vuelto a dejar más que claro a la FIA. El asturiano, que salía octavo en la carrera al sprint de Miami, vio cómo todo se iba al traste después de que Lewis Hamilton arrancase "como un toro" y se llevase por delante tanto a su Aston Martin como al de Lance Stroll y al McLaren de Lando Norris.A pesar de la acción del inglés de Mercedes, tan temeraria como optimista e innecesaria, dirección de carrera no abrió investigación alguna. Todo, después de que tanto Stroll como Norris tuvieran que abandonar y después de que Alonso perdiera diez posiciones a causa de un pinchazo.Con Australia y China todavía presentes, Alonso volvió a mandarle un mensaje clarísimo a la FIA después de lo sucedido en la sprint de Miami."Veremos qué deciden pero imagino que no será nada porque no es español", afirmó de manera contundente en 'DAZN'.Y es que su maniobra provocó dos abandonos: "Arruinó la carrera de unos cuantos, sobre todo la de Norris"."¿Nosotros? No teníamos interés en esta sprint. Tan solo era comprobar la degradación. Lo importante empieza ahora, con la crono y las 57 vueltas de carrera", afirma.