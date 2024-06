por vx2war » 22 Mayo 2024, 12:17

Bueno, se que no es una noticia pero no sabia mu bien donde encajarlo.



La pregunta es ¿Deberían quitar el GP de Mónaco del mundial de F1?



Para mi personalmente es un circuito que ha perdido toda la gracia.

Hace años se veían mas toques con los muros (guardarraíles) errores, fallos mecánicos, toques, periodos de SC con intentos raros y estrategias en box, etc. Cosas que le daban vida a la carrera.

Ahora mismo si no llueve, es prácticamente calcificar y a dar vueltas.

Los pilotos no fallan o no arriesgan. Ni en la salida.

Es imposible adelantar

Todos a la misma estrategia



EN resumen, que el GP se vuelve con seguridad en el mas aburrido del año. Y nos quejamos del de este fin de semana en Italia.



En mi humilde opinión por mas que sea una tradición, ahora es mas eso, tradición, glamour y fiesta para los pilotos que carrera de verdad. Si se quiere dejar como precio a los pilotos para que gocen conduciendo por Mónaco, pues vale, pero como carrera... Es malísima.