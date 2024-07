por vx2war » Hoy, 14:19

A parte del flipadismo que se gastan en Marca.



No se como trabaja este hombre ni lo capaz que es. Pero si se que en Ferrari no están despuntando por su Chasis.



En tiendo que ficharan en su día gente del equipo de Adrian y compilaran soluciones de RBR, lo que les dio temporada y media de medio gloria. Pero esto...



Bueno no se, igual les sale bien. Esta claro que por lo menos están haciendo cosas y planteado un proyecto serio de futuro.



Aun así, pasar de equipo de abajo hacia arriba con inversión y demás esta genial. Pero pelearte con los de arriba que todos tienen lo que tu es mas duro. A ver que presenta AM de cara a los próximos años y cambios de reglamentación y que tal desempeña logran.